TS – L’Inter segue da vicino Nandez: decisivo Nainggolan per l’assalto all’ex Boca

Non solo i soliti noti per il centrocampo dell’Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri sarebbero al lavoro anche per Nahitan Nandez. Il calciatore ex Boca ed ora al Cagliari rappresenta più di una tentazione per i vertici interisti che hanno scelto di inserirlo nel mirino e di seguirlo soprattutto per la prossima estate. I rapporti con i sardi restano cordiali e l’affare Nainggolan potrebbe accelerare un affondo da parte della Beneamata che, secondo il quotidiano, segue la stella del Cagliari anche per gennaio.

Il Ninja è arrivato in rossoblù quest’estate dopo aver accompagnato l’Inter in Champions League con un suo gol. La sua permanenza sull’isola non è per nulla scontata, complice l’esborso economico relativo al suo cartellino e soprattutto allo stipendio da parte del club di Giulini. I nerazzurri lo avranno a bilancio per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro e vicina ai 18 spesi dal Cagliari per Nandez. Suggestivo il possibile passaggio del testimone tra i due club, con lo stipendio del belga che rappresenta però l’ostacolo più grande da sormontare per il presidente dei sardi. Con una riduzione dell’ingaggio l’assalto a Nainggolan non va escluso e l’Inter potrebbe così raddrizzare il tiro, virando su Nandez. Contatti continui tra le due squadre, avversarie domani in Coppa Italia: dopo Barella ed il Ninja, si allunga la lista dei possibili affari tra Zhang e Giulini.

