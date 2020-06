TS – Mertens e Lukaku: due bomber con un futuro da allenatori

Lukaku e Mertens, due grandi amici nella vita e compagni di reparto con la maglia della nazionale belga. Tra poco meno di una settimana i due si scontreranno nella semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Napoli, ma c’è una curiosità che lega ulteriormente i due bomber. Infatti entrambi durante questo periodo di stop hanno deciso di sfruttare un’occasione proposta dalla Federcalcio belga per i soli giocatori con almeno 50 presenze con la maglia dei diavoli rossi; un corso da allenatore certificato.

Romelu in queste settimane si sarebbe fortemente appassionato alla cosa, svolgendo quasi la totalità delle lezioni a distanza. Il corso è stato pensato come spalmabile sue 2-3 stagioni, e chissà che l’attaccante nerazzurro negli anni a venire non abbia intenzione di sfruttare anche queste sue nuove conoscenze per risultare più incisivo non solo sul campo ma soprattutto al di fuori, come ad esempio nell’aiutare i ragazzi più giovani ad ambientarsi.

