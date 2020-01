TS – Napoli-Inter è anche fuori dal campo: previsto un incontro di mercato a margine del match

Napoli e Inter si affronteranno questa sera alle ore 20.45 sul prato verde del San Paolo, in un match che potrà dire molto sul futuro di entrambe le squadra. La truppa di Conte non vuole perdere il treno scudetto, mentre gli uomini di Gattuso devono riagganciare le posizione europee distanti al momento svariati punti.

Ma la gara si giocherà anche sul campo del mercato invernale di riparazione. Come riporta l’edizione odierna di TuttoSport, le due società avrebbero in programma un incontro subito dopo il match per discutere del possibile scambio tra Matteo Politano e Fernando LLorente.

