TS – PSG, club irritato dopo il party di Icardi, Cavani e Di Maria: a rischio il riscatto di Maurito

Ancora un caos legato ad una festa. Due anni dopo il misfatto compiuto con l’Inter, il copione degli Icardi si ripete, ma a Parigi. Secondo quanto riportato infatti da Tuttosport, il party per il compleanno dell’argentino – protagonista insieme a Di Maria e Cavani, anche loro tra i festeggiati – ha scatenato non pochi malumori nell’ambiente del PSG, incrinando anche i rapporti in vista di un possibile riscatto da parte della società.

Il tutto perché la festa si è prolungata fino a tarda notte tra musica, champagne e balli, con i social a testimoniare il clima disteso dell’evento a soli due giorni dal ko in Champions League contro il Borussia Dortmund e, di fatto, anche a poche ore di distanza dal match di campionato in programma contro il Bordeaux. Uno smacco che, secondo il quotidiano, potrebbe incidere notevolmente sul riscatto da parte del PSG: serviranno 70 milioni per l’acquisto di Icardi, fuori dal progetto nerazzurro e con la Beneamata che attende solo di incassarne la cessione definitiva. A due anni di distanza dalla festa post ko contro la Juventus, gli argentini più chiacchierati del nostro calcio tornano a scatenare polemiche, seppur lontano dall’Italia, condizionando ancora una volta l’Inter che attende la cessione di Maurito.

