TS – Ringhio pronto al rientro: prove generali della formazione da schierare contro l’Inter

Rino Gattuso è sempre il primo ad aprire i cancelli di Castel Volturno; il tecnico azzurro è pronto alla ripartenza che avverrà tra solo sei giorni e in occasione di un appuntamento importante come la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. Ringhio non ha alcuna intenzione di sprecare il vantaggio ottenuto grazie all’ottimo risultato di 0-1 ottenuto in casa dei nerazzurri, e sta quindi cercando di mettere a punto le ultime cose.

Per la prima volta ieri, il mister ha anche provato la probabile formazione con la quale il Napoli scenderà in campo, alla luce anche dei vari infortuni/dubbi tattici. In una partitella 11 vs 11 ha deciso infatti di schierare la formazione che al momento gli fornisce più garanzie: in porta Ospina è in vantaggio su Meret e in difesa gli indiziati sono Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui, visto l’infortunio di Manolas. Per quanto riguarda la linea di centrocampo, essa sarà composta da Fabian Ruiz, Zielinski e Demme, con il reparto offensivo formato da Callejon, Insigne e Mertens, come riportato da Tuttosport.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!