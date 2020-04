TS – Tour de force Inter: Conte in campo più di tutti alla ripresa

Un minimo di 15 gare ed un massimo di 22, più di tutte le squadre colpite dall’emergenza. Nel quadro tracciato da Tuttosport emerge l’esigenza dell’Inter di dover fare i conti con un vero e proprio tour de force in caso di ritorno in campo nelle prossime settimane.

Come evidenziato infatti dal quotidiano, nel caso in cui la squadra di Conte dovesse arrivare fino in fondo alle tre competizioni – campionato, Europa League e Coppa Italia – si troverebbe a giocare ben 22 partite. Solo il Basilea, tra le squadre europee, avrebbe a disposizione lo stesso numero di gare, ovvero due in più rispetto a Roma, Juventus e Napoli e addirittura quattro in più rispetto a Chelsea, Manchester United e la stessa Atalanta.

Nerazzurri in vetta alle classifiche pur considerando le sole gare minime da disputare, senza ipotizzare dunque un eventuale arrivo fino in fondo alle coppe. Ben 15 le partite da giocare tra campionato, Coppa Italia (il match di ritorno del San Paolo con il Napoli) ed Europa League, considerando la gara unica in campo neutro contro il Getafe, in linea con le ipotesi della Uefa per compattare eventualmente le gare europee. Tour de force in vista dunque per i nerazzurri, a prescindere dal lieto fine nelle competizioni in cui è impegnata. Tra 15 e 22 i match della Beneamata, con Conte di nuovo costretto agli straordinari.



