Udinese-Inter, le probabili formazioni: Padelli in porta, esordio per Moses. Esposito favorito su Sanchez

Dopo aver dedicato parecchio tempo al calciomercato nell’ultima settimana, intervallata comunque dall’ottimo successo dell’Inter in Coppa Italia sulla Fiorentina, torna il campionato per i nerazzurri. Stasera, a partire dalle 20.45, la formazione di Antonio Conte vorrà cercare di espugnare la Dacia Arena ed ottenere una preziosa vittoria sull’Udinese. Nonostante alcune assenze, tra cui anche quella di Samir Handanovic per infortunio, andiamo a vedere le possibili scelte sia dei nerazzurri, che dalla squadra allenata da Gotti, secondo le ultime Sky Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE-INTER

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar; de Vrij, Bastoni; Moses, Vecino, Barella, Eriksen, Young; Esposito, Lukaku.

