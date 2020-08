UFFICIALE – Comunicata la data per il sorteggio del calendario della nuova Serie A

In attesa di scoprire se verrà accolta la richiesta di Inter e Atalanta per il rinvio della loro prima giornata di campionato dal 19 al 30 settembre, anche se le sensazioni degli ultimi giorni sembrano positive in questo senso, la Lega Serie A ha annunciato ufficialmente la data in cui è previsto il sorteggio per il calendario della nuova Serie A. Contrariamente alle prime indiscrezioni che portavano al 1° settembre, il nuovo campionato verrà presentato dinnanzi al mondo intero il prossimo mercoledì 2 settembre alle ore 12.00.

Questo il comunicato ufficiale comparso pochissimi minuti fa sul sito della Lega Calcio: “Il calendario della Serie A TIM 2020/2021 sarà presentato mercoledì 2 settembre alle ore 12.00. Le giornate che comporranno la prossima stagione, al via il 19 settembre, saranno svelate in via esclusiva sul sito internet, sugli account social e sul canale YouTube di Lega Serie A”.

