UFFICIALE – Inter, sfuma Alderweireld: il difensore rinnova con il Tottenham fino al 2023

Sfuma uno degli obiettivi a parametro zero di diverse big italiane, tra cui anche l’Inter. Toby Alderweireld ha infatti scelto di prolungare il suo contratto con il Tottenham. Accordo fino al 2023 per il difensore, a lungo corteggiato dalla Roma e soprattutto dall’Inter, con entrambi i club pronti a strapparlo a parametro zero. Nessuno sconto dunque per le prestazioni del difensore che continuerà ad indossare la maglia degli Spurs.

Classe 1989, centrale del Belgio e compagno di Lukaku, Toby Alderweireld era stato inserito nella lista dei prossimi obiettivi dei nerazzurri per rinforzare il reparto arretrato della formazione di Conte. Trentenne con una lunga esperienza tra le fila del Tottenham, il difensore è cresciuto calcisticamente nell’Ajax, club che lo ha lanciato nel grande calcio. Diverse le tappe tra Atletico Madrid e Southampton prima di arrivare agli Spurs, rivelandosi come uno dei pilastri dello spogliatoio. Il centrale continuerà la sua avventura al Tottenham, il tutto agli ordini di Mourinho che potrà contare su un rinforzo in più in ottica futura.

Questo il tweet pubblicato dal club che annuncia il rinnovo del centrale belga.