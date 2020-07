UFFICIALE – Matias Vecino si opera al ginocchio: il comunicato dell’Inter

“Nella giornata di domani Matias Vecino si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, ad intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale”. Questo quanto scritto dall’Inter, attraverso un comunicato ufficiale diffuso pochi minuti fa, in merito alle condizioni di Matias Vecino.

Infortunio Vecino, il comunicato dell’Inter

L’uruguaiano, dopo un apparente rientro tra i disponibili, era tornato in infermeria a causa del riacutizzarsi del dolore al ginocchio che, ora, lo costringerà a finire sotto i ferri. Altra tegola, quindi, per Antonio Conte ed il suo centrocampo, costantemente falcidiato dagli infortuni per tutto il corso della stagione.

