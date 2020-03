UFFICIALE – Rinviate le finali di Champions ed Europa League: il comunicato dell’UEFA

La UEFA, con un comunicato, ha preso nuove misure a causa dell’emergenza Coronavirus. Ufficializzato il rinvio, dopo gli Europei, anche delle finali di Champions League ed Europa League. “La UEFA riorganizzerà le finali a causa della crisi sanitaria in corso in Europa. A seguito della crisi COVID-19 in Europa, la UEFA ha formalmente preso la decisione di posticipare le seguenti partite, originariamente previste per maggio 2020: Finale della Women’s Champions League, Finale di Europa League, Finale di Champions League.

Nessuna decisione è stata ancora presa in termini di date per la riorganizzazione. Il gruppo di lavoro, istituito la scorsa settimana a seguito della conference call tra gli stakeholders del calcio europeo, presieduta dal Presidente UEFA Aleksander Ceferin, valuterà le opzioni disponibili. Il gruppo ha già iniziato a esaminare il calendario. Gli annunci saranno fatti a tempo debito”.

