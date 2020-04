Umtiti via dal Barcellona, spunta una nuova formula possibile: Napoli e Inter monitorano la situazione

Questo è un periodo difficile per tutto il mondo del calcio mondiale, ma in particolare per il Barcellona, in forte difficoltà economica già da prima della pandemia; questo deficit sta costringendo i blaugrana a mettere sul mercato giocatori considerati incedibili fino a poco tempo prima, e ad abbassare le pretese per coloro che erano già in uscita. Tra questi sicuramente Samuel Umtiti, difensore 27enne campione del mondo con la Francia, con un futuro sempre più lontano dal Camp Nou.

Sul centrale del Barca si sono interessati moltissimi club europei e in particolare due italiane come il Napoli e l’Inter, inizialmente frenate dalla valutazione eccessiva (50 milioni) che ne facevano i catalani. Di fronte a questa situazione però il Barcellona non si trova più con il coltello dalla parte del manico e si vede obbligata a moderare le richieste; sembra infatti aprirsi un nuovo scenario che potrebbe portare a una totale riapertura delle trattative con le due italiane. Il Barcellona infatti sembrerebbe anche disposta ad accettare un trasferimento con la formula del prestito con obbligo di riscatto, modalità idilliaca sia per i nerazzurri che per i partenopei rispettivamente alla ricerca di un post per Godin e Koulibaly.

