Verón: “San Siro? Impianto moderno è necessario. Moratti il più grande dirigente mai incontrato”

Una seconda parte ricca di ricordi nell’intervista concessa da Juan Sebastián Verón sulle pagine dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Dall’esempio dell’ex presidente Massimo Moratti nella sua carriera in Argentina, agli aneddoti sulle punizioni calciate insieme all’amico fraterno Sinisa Mihajlovic. Passando per l’ex tecnico Roberto Mancini con l’auspicio per un Europeo importante della Nazionale Italiana. Ecco le parole dell’ex centrocampista.

Nella Lazio invece fa scalpore (anche) il ‘suo’ Correa.

“È un ragazzo partito dalla provincia, ascolta e ha voglia di imparare, sa prendersi la carezza e lo schiaffo, non gli pesa la responsabilità della squadra. A lui un giorno ho ricordato le parole che mi disse mio padre: ‘Umiltà e ascolto’. Da ragazzino si fermava sul campo con me e mi chiedeva di spiegargli i calci di punizione, gli ho insegnato come doveva mettere il piede e il corpo. In fondo, fece lo stesso Mihajlovic con me”.

Ha sentito Sinisa dopo la malattia?

“Gli ho mandato un messaggio il giorno stesso del suo annuncio in conferenza. Sapevo già cosa mi avrebbe risposto, ancor prima di leggerlo. Mi scrisse: ‘Grazie, ti voglio bene. Tanto vinco io’. Per me è un fratello. La mia carriera in Italia è partita con lui e finita con lui, c’è sempre stato”.

E le punizioni?

“Mi allenavo con lui, appena arrivato in Italia. Il primo giorno vidi che piazzava le sagome della barriera a 7metri. Gli dissi: ‘Io così mica ce la faccio”’ Lui prendeva sempre la porta. Così ho imparato anche io. Chissà quante ne avrei segnate in più, se ci fosse stata la regola dello spray ai miei tempi”.

Chi è oggi il migliore al mondo, sui piazzati?

“Messi, senza dubbio”.

E i migliori centrocampisti?

“Verratti e Kantè”.

Lei è presidente dell’Estudiantes: perché questo ruolo e non allenatore?

“Perché la panchina non l’ho mai sentita mia. E poi vede… ho conosciuto Moratti io. È stato il più grande dirigente mai incontrato. Non l’ho mai sentito urlare o trattare male qualcuno. Secondo me, dopo aver parlato con i giocatori, poi in privato si chiudeva in un box e si sfogava, altrimenti non si spiega”.

Lei è quel tipo di presidente?

“No no… io ai giocatori le cose le dico! Ma sul resto sì, sull’idea di voler far sentire vicina la gente al club come voleva lui”.

Il suo modello di allenatore?

“Mi piace chi vince (ride, ndr). Spesso si fanno analisi approssimative, bisogna mettersi d’accordo su cosa ci si aspetta: per me chi dice che le squadre di Conte e di Simeone giocano male non capisce di calcio”.

Lei abbatterebbe San Siro?

“Dico che avere un impianto moderno è un elemento necessario per accrescere i ricavi, l’esempio è la Juve. San Siro è la storia, è un monumento. Ma in Italia c’è necessità di avere impianti proiettati al futuro, il paese ha il dovere di capirlo. La fruibilità dell’evento è differente, bisogna catturare i più giovani. Nel progettare il nuovo impianto del mio Estudiantes, abbiamo ragionato così. Sa quanto è costato? 60-70 milioni di dollari. Poi leggo che per quello del Tottenham è stato speso 1 miliardo… non capisco. L’inaugurazione col leone in 3D? Lo sa che non mi è costato niente?”.

Però siamo tornati competitivi, con il suo amico Mancini.

“L’Italia è giovane e di qualità, ha caratteristiche di gioco ben definite. Mai come nei prossimi Europei le squadre storiche sono più o meno tutte allo stesso livello: ecco perché l’Italia piò ambire alla vittoria”.

Ma è vero che suo figlio Deian le assomiglia?

“Ha le mie stesse movenze, centrocampista come me, gioca nei giovani dell’Estudiantes. Magari un giorno lo vedrete in Italia…”.

