Verso Inter-Bologna, le probabili formazioni: Lukaku ed Eriksen tornano titolari, dubbio Brozovic

Lo straripante successo ottenuto contro il Brescia è già in archivio, perché la testa dell’Inter ormai è già focalizzata verso la prossima partita, in programma domenica alle 17:15. Con il ritmo frenetico imposto da questa Serie A, i nerazzurri non possono certo godersi il successo, dato che gli uomini di Antonio Conto sono già al lavoro per preparare la gara contro il Bologna.

Dopo aver rifiatato nell’ultima giornata, Romelu Lukaku e Christian Eriksen torneranno dal primo minuto nell’attacco dei nerazzurri. In difesa, dove sarà ancora indisponibile lo squalificato Milan Skriniar, potrebbe tornare titolare Diego Godin, mentre a centrocampo ancora in dubbio la presenza dal primo minuto di Marcelo Brozovic.

Nella formazione allenata dall’ex Sinisa Mihajlovic sarà presente Rodrigo Palacio, che comporrà l’attacco insieme ad Orsolini, Soriano e Barrow. Negli emiliani anche un’altra vecchia conoscenza dei nerazzurri, Gary Medel.

Le probabili formazioni di Inter-Bologna

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

