Verso Inter-Napoli – Conte cambia tutto sulle fasce, dubbio Lukaku

Derby, Coppa Italia e Lazio in trasferta: è una settimana fondamentale per l’Inter di Antonio Conte. Dopo la vittoria di domenica contro il Milan i nerazzurri si troveranno infatti di fronte due ostacoli per nulla semplici, come il Napoli – che appena due settimane fa ha battuto la Juventus – ed i biancocelesti del capocannoniere Ciro Immobile.

Il tecnico leccese fortunatamente ha tutti gli effettivi a disposizione tolti Handanovic e Gagliardini, e dunque dopo la prova dispendiosa nel derby domani potrà effettuare più di qualche cambio per la sfida contro i partenopei. Come riferito da Sport Mediaset infatti Conte potrà contare sul rientro di Lautaro Martinez che potrà dare un turno di riposo al sempre utilizzato Romelu Lukaku.

Sulle fasce invece il tecnico cambierà tutto, con Moses e Biraghi che prenderanno il posto di Candreva e Young. In difesa ci sarà di nuovo Bastoni dopo la squalifica, mentre a centrocampo sarà titolare Christian Eriksen.



