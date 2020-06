Arturo Vidal verso il Boca Juniors? Spunta un indizio social

Arturo Vidal come Daniele De Rossi? Il cileno sarebbe pronto a seguire le orme dell’ex icona giallorossa, accasatasi per qualche mese al Boca Juniors. Dopo le dichiarazioni di Gary Medel riguardo alla passione del connazionale per gli Xeneizes, ora sembra arrivato un ulteriore indizio dai social media.

Come riporta alfredopedulla.com, infatti, il centrocampista numero 23 del Barcellona avrebbe apprezzato con un like un fotomontaggio che lo ritrae con indosso la storica divisa del Boca Juniors. Si allontana, dunque, l’ipotesi che lo vedeva vicino ad un ritorno sotto la guida di Antonio Conte, questa volta all’Inter?

