Vieri: “Gol più bello? Contro il Parma di Buffon”. Ma Pucci lo corregge al volo

Stanno diventando oramai virali le dirette di Instagram quotidiane di Christian Vieri, in cui a turno partecipano i suoi più cari amici con l’intento di distrarre per qualche ora gli italiani occupando qualche momento delle loro giornate. Ieri, ad esempio, il comico Andrea Pucci ha fatto compagnia all’ex centravanti dell’Inter in diretta con la moglie Costanza Caracciolo, chiedendogli di indicare il gol più bello segnato in carriera.

Questa la risposta di Bobo Vieri: “Il mio gol più bello? Direi quello contro il Parma, con Buffon in porta. Ma anche quello con l’Atletico. Nomino questi due”. Puntuale, poi, la correzione del comico, da sempre tifosissimo dell’Inter: “Ci metto anche quello contro la Reggina, un gran destro al volo su lancio di oltre 30 metri di Marco Materazzi”.

