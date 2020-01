Wanda Nara sul domani di Icardi: “Siamo felici al PSG. Futuro? Deciderà Mauro”

Un presente ricco di soddisfazioni al PSG ma un domani tutto da decifrare. Mauro Icardi è rinato a Parigi con la maglia della squadra capitolina ma, ad oggi, resta un giocatore dell’Inter. Del suo possibile futuro ne ha parlato Wanda Nara, moglie ed agente del giocatore, da qualche settimana nuova opinionista del Grande Fratello. Insieme alle sensazioni in merito alla nuova esperienza in tv, la partner dell’attaccante racconta le probabili novità in arrivo dal giocatore.

“Lasciare il Paris Saint Germain? La decisione spetta a lui, ma ancora non c’è nulla di certo. Vedremo. Di sicuro il mio viaggiare tra Parigi, Milano e Roma è più facile da dire che da fare, ma ci riuscirò. Lui in Francia sta facendo benissimo e io ne sono molto felice, abbiamo anche trovato tanti amici. Quindi vedremo…”. Queste le dichiarazioni di Wanda Nara raccolte da Gazzetta.it. Un futuro ancora da scoprire per Mauro Icardi, aspettando il riscatto dei parigini.

