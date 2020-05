Social – Zanetti rivive lo scudetto di Siena: “Un gol che ha fatto la storia”

Son trascorsi esattamente 10 anni dall’ultimo scudetto alzato in cielo dall’Inter, prima che la Juventus imponesse il proprio dominio in Italia. Per celebrare quel 16 maggio del 2010, uno dei principali artefici di quel successo, l’ex capitano Javier Zanetti, ha condiviso su Twitter un’immagine particolarmente iconica di quel pomeriggio di Siena, in cui alla formazione allenata da José Mourinho bastò la rete del solito Diego Milito per infrangere i sogni della Roma in classifica.

L’attuale vice presidente dell’Inter, infatti, mise il timbro su quella vittoria realizzando l’assist per il gol del Principe, al termine di una delle sue solite cavalcate partendo dalla sinistra, passando in mezzo a diverse maglie bianconere per poi servire da ottima posizione il connazionale. Così, per ricordare l’anniversario, Zanetti ha mostrato ai tifosi quello che ha definito come “L’attimo di un gol che vale uno scudetto, la sensazione di fare la storia: un’emozione mai così speciale!”

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!