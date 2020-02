Zenga sul derby: “Sfida diversa rispetto a prima. Handa assente? Io ho giocato con una lussazione”

Intervistato dai microfoni di Radio Sportiva, l’ex numero uno dell’Inter Walter Zenga ha raccontato il suo punto di vista in merito alla supersfida di domenica sera contro il Milan. Derby che si preannuncia ricco di emozioni per l’Uomo Ragno, con il suo collega Handanovic ancora in dubbio.

“I derby in realtà sono un po’ diversi rispetto a prima. Una volta c’erano più giocatori nati e cresciuti in quelle squadre che la sfida la sentivano. Sono partite che però non hanno un senso logico. Handanovic assente? Dipende dall’entità del suo problema. Io con il Colonia giocai con una lussazione, ma è anche vero che ad esempio su una parata a terra il mignolo è importante. Eriksen gioca nella posizione di Sensi: mi dispiace che gli tolga il posto, l’ex Sassuolo era in crescita, ma è anche vero che le gare da giocare sono tante”. Queste le dichiarazioni di Walter Zenga in vista del derby: 90′ di emozioni in un San Siro gremito.

