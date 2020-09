Morte Daniele De Santis, su tutti i campi verrà osservato un minuto di silenzio: arbitri col lutto al braccio

La notizia ha fatto il giro – oltreché del web – anche della tv e della carta stampata, non c’è bisogno di ricordarlo: stiamo parlando dell’omicidio dell’arbitro Daniele De Santis, ucciso lunedì scorso a seguito di un’aggressione nella sua abitazione, durante la quale ha perso la vita anche la moglie che viveva con lui. Ebbene: l’AIA (l’Associazione Italiana Arbitri), in memoria del direttore di gara scomparso, ha stabilito di osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le partite di tutte le categorie previste in settimana.

Il provvedimento è stato reso esecutivo sin da questa sera, in occasione di Monopoli–Modena, partita valida per la Coppa Italia: una gara, peraltro, a cui Daniele De Santis avrebbe dovuto prendere parte in qualità di quarto uomo. Un’altra decisione dell’AIA – contestuale – è stata quella di far scendere in campo tutti gli arbitri con il lutto al braccio per il prossimo turno di tutti i campionati.

