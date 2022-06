Slot di calcio in siti non aams

Le slot machine sono una delle modalità di gioco più richieste dagli appassionati

Martina Napolano

Le slot machine sono una delle modalità di gioco più richieste dagli appassionati. In giro per i casinò online è possibile trovare migliaia di tiptologie diverse di slot machine e moltissime di loro hanno dei tempi ben precisi. Gli amanti del gioco del calcio saranno felici nel sapere che ci sono tante slot machine anche a tema calcio. È, quindi, possibile unire due grandi passioni: quella delle slot machine e quella del calcio. Chi è ormai stufo delle solite scommesse sportive sul calcio, ha la possibilità di virare su quest’altra modalità di gioco.

In particolare, sui siti slot non aams si possono trovare molte slot machine a tema calcio. Noi vi consigliamo di optare per i casinò senza licenza aams perché questi presentano diversi vantaggi che magari tanti di voi nemmeno conoscono. Buona parte di chi sta leggendo, infatti, potrebbe aver sempre giocato su casinò italiani (e quindi con licenza aams): da oggi, dopo aver letto questo articolo, forse cambierete idea.

Perché giocare nelle slot machine dei casinò non AAMS

Le slot machine sono da sempre uno dei passatempi maggiormente apprezzati dai giocatori d’azzardo. Negli ultimi anni, in particolare, le slot machine hanno visto una crescita importante nei casinò online. È per questo motivo che è ormai impossibile non trovare una slot machine su una qualsiasi piattaforma di gioco.

Le nuove tecnologie hanno permesso alle slot machine di migliorare, anno dopo anno, l’offerta ai giocatori. In questo, le slot machine dei casinò non AAMS non hanno eguali. I vantaggi dei casinò non AAMS (rispetto ai casinò ADM) sono tantissimi e, tra questi, c’è proprio quello della grandezza del catalogo dei giochi.

Parlando di slot machine a tema calcio, sui casinò non AAMS è possibile trovarne molti: sui casinò non AAMS, grazie anche a una regolamentazione che è spesso più leggera dei casinò AAMS, le modalità di gioco sono molto più interattive e divertenti per il giocatore.

Quanto sono sicure le slot machine dei casinò non AAMS?

Sono completamente sicure come quelle dei casinò con licenza AAMS. In molti potrebbero pensare che la sicurezza sia un aspetto messo da parte dai casinò non AAMS: nulla di più sbagliato. I casinò non AAMS non hanno la licenza rilasciata dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli): questo non vuole dire che non abbia alcun tipo di certificato di sicurezza, anzi. I casinò non AAMS, essendo stranieri, sono sotto un altro tipo di regolamentazione (spesso di stati come Malta o Cipro) che garantisce comunque un altissimo livello di sicurezza.

Altri vantaggi delle slot machine non AAMS

Tra i vantaggi dei casinò non AAMS è impossibile non citare i bonus. Questi sono molto più vantaggiosi per l’utente e spesso sono garantiti anche senza alcun obbligo di deposito.

Tra l’altro, i limiti di deposito e di prelievo sono molto più flessibili rispetto ai casinò AAMS così come l’iter per la registrazione. Molti casinò non AAMS non vi chiederanno nemmeno i documenti personali per iniziare a giocare, velocizzando (non di poco) il processo d’iscrizione.