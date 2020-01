Napoli-Inter, Lukaku-Lautaro la coppia infallibile: il confronto voti dai quotidiani

Lukaku–Lautaro la coppia da sogno per un’Inter che punta al top. I due continuano a trovarsi a meraviglia e a timbrare il tabellino in ogni partita. Ecco i voti dei principali quotidiani per la partita Napoli-Inter.

LUKAKU

Passioneinter.com 8 – Una doppietta per rispondere alla tripletta di Cristiano Ronaldo e per riportare l’Inter in vetta al campionato. Su questa vittoria c’è la sua firma, Lukaku dimostra ancora una volta perché è diventato l’acquisto più costoso della storia dell’Inter. A campo aperto è una sentenza, ricuce e aiuta la squadra duettando meravigliosamente con Lautaro

Corriere dello Sport 8 – Primo gol: 48 metri palla al piede con botta fi nale che sbatte sul palo e va dentro. Secondo gol: missile a 111 chilometri all’ora che passa fra le gambe di Meret. Al posto del sinistro ha una carica di dinamite

Gazzetta dello Sport 8 – Arriva Romelu e succede un 48. In tutti i sensi: perché 48 sono i metri corsi palla al piede per il primo gol. Il Napoli dietro concede e lui ne approfitta chirurgicamente.

Tuttosport 8 – Doppietta da urlo (il pallottoliere segna 16 gol stagionali, 14 in A di cui 10 in trasferta) e partita da leader vero

LAUTARO

Passioneinter.com 7,5 – La sua prestazione è da vero numero 10. Delizia il San Paolo con giocate che fanno stropicciare gli occhi, inventa un passaggio dal nulla per Brozovic che dà il via all’azione del raddoppio di Lukaku. Nel secondo tempo chiude il match con un gol da bomber vero, approfittando di un regalo di Manolas. L’intesa con Lukaku è meravigliosa e sembra crescere di partita in partita.

Corriere dello Sport 7 – Per un’ora lavora come aiutante di Lukaku, poi si mette in proprio e alla prima buona chance mette anche la sua fi rma sulla vittoria dell’Inter.

Gazzetta dello Sport 7,5 – Quando la palla arriva dalle sue parti succede sempre qualcosa. Un gol segnato, uno sfiorato e ci sarebbe pure un rigore su di lui.

Tuttosport 7,5 – Con Lukaku si intende a occhi chiusi come prova il movimento in perfetto sincronismo per liberare il sinistro del belga sul primo gol interista. Nella ripresa si mette in proprio e imbuca il terzo gol, 14° della sua stagione (9 in campionato).

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!