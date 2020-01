Capello non ha dubbi: “Attenta Juventus, con Vidal Inter da scudetto. Su Kulusevski…”

Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Juventus, Roma, Real Madrid e Jiangsu Suning, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per fare il punto sui principali temi più caldi che tengono banco in Serie A.

A partire dall’idea di mercato Vidal targata Inter: “Sarebbe un bel colpo. Il mercato di gennaio ha un senso quando acquisti calciatori di qualità. Vidal è un giocatore esperto, con il senso del gol e Conte lo conosce benissimo. Con lui l’Inter può puntare allo scudetto, sebbene le percentuali restino 50 e 50”.

Kulusevski alla Juventus: “È un acquisto che guarda al futuro. Parliamo di un ragazzo di 19 anni che ha già dimostrato di possedere colpi straordinari. In ogni caso dobbiamo sempre ricordarci che è giovanissimo e alla sua età gli va concesso di sbagliare o qualche passaggio a vuoto”.

La lotta scudetto: “La Lazio deve convincersi di potersela giocare. In teoria, ha le potenzialità per puntare allo scudetto: un gruppo di campioni, un allenatore molto bravo come Simone Inzaghi, un ottimo d.s. come Tare che non sbaglia quasi mai sul mercato. A Lotito vanno riconosciuti i suoi meriti: ha dimostrato di essere un ottimo presidente. La Lazio nel decennio appena concluso è stata la seconda squadra italiana per trofei. Favorita? La Juve è la Juve, ma ha la Champions in testa. L’Inter ha la mente libera: scesa dalla Champions all’Europa League, punterà tutto sul campionato e con Vidal può farcela”.

