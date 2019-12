Capello sulla lotta scudetto: “Juve e Inter favorite, occhio alle romane. La Lazio gioca sempre per vincere”

Fabio Capello, ex allenatore di Roma, Milan, Juventus, Real Madrid e Jiangsu Suning, si è concesso ai microfoni di Tuttosport per parlare della lotta scudetto della Serie A. Al momento Inter e Juventus sono appaiate in vetta a quota 42 punti, con sei punti di vantaggio sulla Lazio di Simone Inzaghi però con una partita in più giocata.

Ecco le parole di Capello: “Scudetto? Juve e Inter favorite, due squadre che hanno la voglia di vincere nel loro DNA. Ma occhio alle romane: giocano bene e con personalità. In più sono divertenti da vedere”.

La conferma della Lazio: “La squadra dell’ottimo Simone Inzaghi non ha paura di giocare contro le favorite. La Lazio gioca per vincere. Non ha timore di perdere. La Juve ha problemi con i biancocelesti perché loro vanno alla ricerca dei punti deboli dei campioni d’Italia. E li hanno trovati, con la qualità che hanno”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!