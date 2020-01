CdS – Gagliardini non recupera, emergenza centrocampo: scelte obbligate per Conte

Antonio Conte dovrà a fare ancora una volta i conti con diverse assenze a centrocampo in vista della sfida di campionato in programma domani alle ore 12.30 a San Siro contro il Cagliari. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oltre allo squalificato Candreva e all’acciaccato Brozovic, anche Roberto Gagliardini difficilmente farà parte del match.

L’ex Atalanta soffre ancora di un problema all’avampiede, in più Conte non potrà contare su Vecino, escluso per motivi di mercato, e Asamoah che non è ancora pronto. In cabina di regia spazio a Borja Valero, possibile esordio dal 1′ sulle fasce per Ashley Young.

