CdS – I criteri della lista di Europa League: zero aggiunte, solo cambi. Chi rischia il posto?

Dopo l’1-2 rimediato in casa contro il Barcellona, l’Inter di Antonio Conte ha salutato la Champions League ed è retrocessa in Europa League dove la squadra nerazzurra affronterà nei sedicesimi di finale il Ludogorets.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la competizione non verrà snobbata ma è chiaro che ci sarà differenza rispetto alla Champions. E’ plausibile venga privilegiato il campionato rispetta all’Europa, soprattutto perché si giocherà di giovedì.

Per fortuna di Conte in aiuto c’è il mercato di gennaio dove l’Inter interverrà per rafforzare la rosa con almeno due colpi colpi, ovvero un laterale sinistro ed un centrocampista, mentre l’aggiunta di un attaccante è stata messa in stand-by.

Attenzione, però, perché in Europa si potrà procedere solo con sostituzioni e non aggiunte. Cosa significa? La lista rimarrà di 23 elementi, visto che gli unici prodotti del vivaio inseriti e inseribili sono Biraghi e Dimarco. Se arriverà un laterale sinistro e lo si vorrà inserire in lista, questo dovrà prendere il posto di Asamoah: così come l’eventuale nuovo centrocampista al posto di uno tra Borja, Gagliardini e Vecino.

