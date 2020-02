Paolillo avvisa: “Derby? Non c’è mai un favorito. Conte non può lamentarsi, l’Inter è da scudetto”

Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell’Inter, si è concesso ai microfoni di CalcioToday.it per presentare il derby di Milano in programma domenica sera a San Siro.

Ecco le sue parole: ”Si tratta di una delle sfide più importanti della stagione, molto sentita perché a Milano o tifi Inter o Milan. Io lo vivevo con molta emozione, anche perché diventava un evento da vivere insieme agli amici, tanti di fede rossonera. Ricordo in particolare il derby nell’anno del Triplete, quando vincemmo per 4 a 0, per il calendario eravamo in trasferta. In queste partite non c’è mai un favorito, tutto può succedere”.

La lotta scudetto e la sfida con la Juventus: ”Ci siamo avvicinati, raggiungere i bianconeri è difficile perché hanno di fatto due squadre. Questo non significa che i nerazzurri non possano vincere lo scudetto. Conte? L’allenatore sicuramente non può più lamentarsi con la società, che sta facendo grandi sforzi e di tutto per accontentarlo”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!