SONDAGGIO PI – Julio Cesar, Zanetti, Mourinho e… Icardi: la Top 11 del decennio dell’Inter

L’arrivo del nuovo anno è coinciso con la fine del decennio 2010-2019. Un periodo di 10 anni a due facce quello dell’Inter, iniziato con il trionfo del Triplete e caratterizzato da diverse annate buie che hanno segnato la storia recente nerazzurra.

Nelle ultime stagioni però l’Inter si sta rilanciando nell’elite del calcio europeo, come confermato anche dall’ottimo cammino in campionato con il 2019 chiuso al primo posto in classifica. Sono stati tanti i calciatori che hanno indossato in questo decennio la maglia interista, con alcuni che più di altri hanno saputo lasciare un segno indelebile nella storia recente del nostro club. Passioneinter.com vi ha proposto un sondaggio per eleggere la top 11 del decennio nerazzurro: ecco i risultati.

PORTIERI – Julio Cesar ha la meglio con il 68% delle preferenze su capitan Handanovic. L’Acchiappasogni, portiere dell’Inter del Triplete di José Mourinho, ha difeso i pali della porta nerazzurra fino al 2012. La sua eredità è stata proprio raccolta dallo sloveno.

DIFENSORI – Una difesa per 3/4 composta da quella imperforabile di José Mourinho. Milan Skriniar l’unico in grado di ritagliarsi un posto al fianco di Walter Samuel: sulle corsie esterne Maicon e Zanetti. Fuori di poco Materazzi, sesta posizione per Stefan De Vrij.

CENTROCAMPO – Pochi dubbi invece qui. Plebiscito totale per il trio Cambiasso-Snejider-Stankovic, protagonisti con Mourinho nella cavalcata trionfale del Triplete. Alle loro spalle stacco Marcelo Brozovic.

ATTACCO – Lautaro Martinez ha già fatto innamorare i tifosi dell’Inter ma dovrà ancora dimostrare tanto per raggiungere mostri sacri che a suon di gol hanno scritto pagine indelebili della storia nerazzurra. Il Toro occupa la quarta posizione, così il tridente dell’Inter del decennio è guidato da Milito ed Eto’o: numeri da paura per El Principe, votato con il 91% delle preferenze. Insieme ai due eroi del Triplete, c’è Mauro Icardi: impossibile far finta e dimenticare tutti i suoi gol, nonostante il divorzio polemico avvenuto in estate.

ALLENATORE – Vince a mani basse José Mourinho, con l’86% delle preferenze. Secondo posto per Conte (11%), chiude il podio Spalletti (2%).

Ecco la top 11 del decennio 2010-2019 dell’Inter scelto dai lettori di Passioneinter.com.

INTER 4-3-3: Julio Cesar; Maicon, Skriniar, Samuel, Zanetti. Cambiasso, Sneijder, Stankovic

Milito, Eto’o, Icardi. All. Mourinho.

