Vieri difende Lukaku: “Siete ridicoli! Chi è che non sbaglia dei gol? È uno dei centravanti più completi d’Europa”

Orfano di Cassano, Bobo Vieri ne ha per tutti durante l’ultima puntata del talk show sportivo Tiki Taka. Nel mirino dell’ex attaccante dell’Inter i detrattori di Lukaku che non hanno risparmiato duri attacchi e forti parole nei confronti del belga, dopo gli errori sotto porta contro Roma, Fiorentina e Barcellona.

Vieri attacca: “Siete ridicoli! Diciamo sempre le stesse cose: lui è un centravanti completo. A me non me ne frega niente di quello che dicono gli altri, ho visto tutte le partite di Lukaku. Sono dieci anni che vedo Lukaku, se qualcuno dice che è scarso non me ne frega un tubo. Chi è che non sbaglia dei gol? Ho sbagliato dei gol senza portiere io, centinaia. Una volta ero con la Juventus dentro la porta, sulla linea, e l’ho buttata fuori”.

L’elogio a Romelu: “Lui è uno dei centravanti più completi d’Europa: tiene su palla, fa salire la squadra, ogni tanto sbaglia degli stop ma li sbagliano tutti. Li sbagliavo anche io! Tu puoi essere al centro del progetto, ma se non fai gol… Lui fa gol, fa assist ed è bravo a tenere la palla: è un centravanti completo”.

