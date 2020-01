Vucinic incorona Conte: “E’ il numero uno al mondo, con lui Inter da scudetto”

Mirko Vucinic, ex attaccante di Roma e Juventus, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista del match in programma tra le due squadre domenica sera all’Olimpico.

L’ex centravanti montenegrino ha commentato anche la lotta scudetto che vede coinvolte Inter e Juventus ed è tornato a parlare di Antonio Conte, con cui ha condiviso annate trionfati nella sua esperienza in bianconero. Ecco le sue parole: “Per lo scudetto è una storia tra Juventus, ancora favorita, e Inter, che con Conte si è avvicinata tantissimo. Se poi avrà anche Vidal, Conte, numero uno al mondo, diventerà un osso durissimo sino in fondo”.

