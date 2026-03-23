Ci siamo: inizia la settimana più importante degli ultimi 10 anni per tutto il movimento calcistico italiano. L’Italia di Gennaro Gattuso si gioca l’accesso al Mondiale 2026 con l’obiettivo di non trovarsi ad essere esclusa dalla terza edizione consecutiva della manifestazione. Ad attendere gli azzurri nella semifinale ci sarà l’Irlanda del Nord.

Scommessa consigliata: 1

La pressione in questo momento è altissima. L’Italia, per valori tecnici, è superiore a tutte le contendenti in corsa per la qualificazione al Mondiale 2026. Manifestazione dalla quale, però, gli azzurri mancano clamorosamente da più di 10 anni. Il mix di questi fattori potrebbe restituirci una partita tesa e bloccata, al termine della quale, però, ci auguriamo che gli azzurri riescano ad avere la meglio anche grazie alla spinta del pubblico di casa.

Interisti in Nazionale, chi gioca contro l’Irlanda del Nord? Dubbio Pio Esposito

I calciatori dell’Inter convocati dal CT Gennaro Gattuso per le partite dell’Italia sono: Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Federico Dimarco e Francesco Pio Esposito. Tra questi, ci sono alte probabilità di vedere in campo da titolari Barella e Dimarco. Esposito si giocherà un posto con Retegui e Kean, mentre Frattesi dovrebbe partire alla panchina. La disponibilità di Bastoni infine non è certa, dato che non ha ancora recuperato al 100% dalla botta subita nel derby contro il Milan dopo uno scontro con Rabiot.

Le quote di Italia-Irlanda del Nord

Queste le principali quote di Italia-Irlanda del Nord proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 1.30 4.75 8.50 Bet365

OVER 2.5 UNDER 2.5 1.80 2.00 Bet365

GOL NO GOL 2.27 1.56 Betsson

1X 1-2 x2 1.03 1.16 3.45 Snai

Probabili formazioni Italia-Irlanda del Nord

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Buongiorno, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean.

CT: Gennaro Gattuso

Irlanda del Nord (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley.

CT: Michael O’Neill

Italia-Irlanda del Nord, dove vederla: DAZN, Sky, Rai o Mediaset?

Italia-Irlanda del Nord verrà trasmessa giovedì 26 marzo alle ore 20:45 in diretta TV su Rai 1. Il match tra Italia-Irlanda del Nord sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di Rai Play, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.