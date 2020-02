Nuova avventura nella famiglia Esposito: per il papà di Sebastiano panchina in Promozione

Nuova avventura calcistica all’interno della famiglia di Sebastiano Esposito, giocatore che in questa stagione si sta imponendo come una delle promesse più interessanti nel panorama italiano con la maglia dell’Inter. Oltre al fratello, che attualmente milita in Serie B nel Chievo, anche il padre Agostino è pronto a tornare sui terreni di gioco, questa volta in veste di allenatore.

Lo stesso Sebastiano, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto dell’annuncio dato dalla sua nuova società, la Voluntas Montichiari, che attualmente milita in Promozione, nel gruppo D lombardo. Istituita nel 2015, la società è attualmente decima in classifica, è legata al club nerazzurro ed opera anche e soprattutto a livello di settore giovanile.

