Bastoni: “Nessuno rema contro Inzaghi, siamo tutti uniti”

"Per noi è stato frustrante perdere tanti punti in campionato. Sapevamo che le cose dovevano cambiare, ci siamo parlati e siamo arrivati alla conclusione che era importante esserci gli uni per gli altri. La vittoria con il Barcellona è stata anche per il mister. Abbiamo provato che le voci sullo spogliatoio che remava contro erano false, non è mai stato così. Siamo un gruppo sano, non ci sono mai stati problemi da quel punto di vista".