Materazzi sull’Inter: “Ha un allenatore intelligente, può ripartire”

"Rimonta Scudetto? Perché no. L'anno post Triplete finimmo a -19 e, dopo l'arrivo di un allenatore intelligente come Leonardo , rimontammo fino a sfiorare la vittoria finale. L'Inter attuale ha un allenatore intelligente, deve solo fare in modo che da gennaio in avanti le sorti per lo Scudetto dipendano da lei e non dagli altri".

"La strada intravista con il Barcellona è quella giusta. L'importante per i nerazzurri è non prendere goal, poi il guizzo per farlo prima o poi arriva. La linfa del gruppo deve essere uno come Dimarco: gioca all'Inter dai pulcini, ha dentro cose per i colori nerazzurri che gli altri non possono avere. Skriniar? Non penso abbia faticato per le voci di mercato, ma piuttosto per l'infortunio che ha subito".