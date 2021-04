Il Sole 24 Ore – L’Inter tratta per un finanziamento da 250 milioni: il fondo KIng Street si iscrive

Importanti novità dagli Stati Uniti

Il futuro dell' Inter è ancora incerto, soprattutto dopo l'addio alla Superlega che avrebbe risanato tutte le difficoltà economiche. Il presidente Steven Zhang nei prossimi giorni è atteso a Milano per risolvere tutte le questioni finanziarie e - abbandonata la strada della cessione - è alla ricerca di un finanziamento da 250 milioni.

Dagli Stati Uniti d'America - riporta Il Sole 24 Ore - ci sono tre fondi in corsa per il finanziamento: oltre Fortress e Bain Capital si è aggiunto anche King Street Capital Management. La particolarità di questo prestito riguarderà però le garanzie con oggetto le azioni dell'Inter. Se il credito andrà in scadenza l'investitore potrebbe diventare direttamente il proprietario del club.