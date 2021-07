CM.it – L’Inter piomba su Correa, Marotta sfida l’Everton: Psg e Tottenham dietro. La richiesta della Lazio

La dirigenza nerazzurra starebbe pensando al Tucu per completare il reparto offensivo

L'Inter è alla ricerca sul mercato di una quarta punta da regalare a Simone Inzaghi per completare il reparto offensivo con Lukaku, Lautaro e Sanchez. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, nelle ultime ore l'Inter si sarebbe mossa con decisione per Joaquin Correa, attaccante argentino della Lazio che Inzaghi riabbraccerebbe volentieri a Milano dopo la parentesi condivisa nella capitale.

Sarri ha svelato come l'argentino sia desideroso di cambiare squadra e sia in cerca di una nuova avventura, le pretendenti sicuramente non mancano, a partire dall'Everton. Nelle ultime ore però l'Inter ha raccolto informazioni, la richiesta della Lazio è pero di almeno 35 milioni di euro per il cartellino. In corsa, ma più in dietro, ci sono anche Psg e Tottenham.