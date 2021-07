Mercato – Inter, tre richieste di Inzaghi per completare la rosa

Le possibili strategie in entrata del club nerazzurro

Dopo aver sacrificato Achraf Hakimi nelle scorse settimane, il mercato dell' Inter ha bisogno di entrare nel vivo per rimpiazzare la partenza dell'esterno marocchino. Come riferito questa mattina da calciomercato.com, tra le tre richieste che Simone Inzaghi ha fatto avere alla dirigenza, chiaramente prioritario è l'arrivo di un nuovo laterale destro. Tra i nomi che sono stati accostati al club nerazzurro negli ultimi giorni, il preferito del tecnico interista è senz'altro Denzel Dumfries, esterno che per caratteristiche si troverebbe bene all'interno del suo gioco.

L'olandese del PSV Eindhoven non è però l'unico sulla lista dei desideri di Inzaghi, nella quale appare anche la necessità di avere un vice Lukaku. Con la partenza di Andrea Pinamonti l'allenatore vorrebbe riempire quella casella con un centravanti d'esperienza, per intenderci un attaccante alla Caicedo. Infine, come terza ed ultima richiesta, il tecnico vorrebbe avere con sé un nuovo esterno sinistro. Dopo il rientro di Dimarco, infatti, c'è da capire cosa ne sarà del futuro di Ivan Perisic in quel ruolo, pertanto un profilo come Alex Telles andrebbe più che bene nel caso in cui il Manchester United aprisse al prestito.