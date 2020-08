Mercato – Inter, si allontana Aubameyang: ad un passo il rinnovo di contratto con l’Arsenal

Il calciomercato ormai è alle porte e sempre più nomi, veri o presunti, si susseguono accostati alla maglia nerazzurra. Uno dei più caldi negli ultimi giorni è stato sena dubbio quello di Pierre-Emerick Aubameyang. Il francese naturalizzato gabonese in forza all’Arsenal, sembrava essere in cima alla lista dei desideri interisti per rafforzare il proprio attacco, soprattutto nel caso di una partenza di Lautaro Martinez.

L’attaccante sarebbe andato in scadenza di contratto con il proprio club tra un anno. Ma stando a quanto riporta il Telegraph Sport, l’accordo per il rinnovo tra il calciatore e l’Arsenal sembra essere ormai ad un passo. I rappresentanti e gli avvocati del gabonese avrebbero già raggiunto un’intesa verbale con la società. Sarebbe, dunque, solo questione di giorni affinché Aubameyang firmi il suo nuovo contratto.

L’accordo prevederebbe una durata di tre stagioni sino al 2023, per una cifra superiore ai 12 milioni di euro all’anno. Se tutto sarà confermato, l’attaccante percepirà uno stipendio maggiore di quello attuale. Inoltre, sembra abbia ricevuto rassicurazioni sia da parte della società che da parte dell’allenatore Mikel Arteta su un sostanziale rafforzamento della squadra durante il mercato estivo, così che i Gunners possano tornare a competere per un posto in Champions League.

Per l’Inter, quindi, un obiettivo che sembra stia per svanire.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<A