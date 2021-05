GdS – Da Ranocchia a D’Ambrosio, i 5 in scadenza pronti a dire addio: quanto risparmia l’Inter?

L'Inter difficilmente rinnoverà l'accordo con i giocatori in scadenza di contratto

Ecco perché, in vista della prossima finestra di mercato, diversi giocatori sono destinati a lasciare Milano. A partire da tutti i giocatori in scadenza di contratto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter saluterà con ogni probabilità Ranocchia, D’Ambrosio, Padelli, Kolarov e Young, tutti in scadenza: dai cinque il risparmio sarà di poco superiore ai 10 milioni (quasi venti lordi).