Verso Inter-Udinese, oggi Zhang ad Appiano: rinviato il face to face con Conte

Giro di tamponi per squadra e dirigenza oggi alla vigilia di Inter-Udinese

L'Inter si prepara alla festa scudetto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, questa mattina ad Appiano è previsto l'ultimo giro di tamponi per il gruppo squadra e la dirigenza. Alla Pinetina è atteso anche Steven Zhang per un saluto ai giocatori, mentre il face to face con Conte è rinviato alla prossima settimana.