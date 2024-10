Analisi TOTALE Roma-Inter: segreti, preview e Formazioni

1 di 5

L’ANALISI DI ROMA-INTER

Archiviata la seconda sosta nazionali, per l’Inter comincia un periodo di fuoco che dirà molto sui reali obiettivi di questa squadra in Serie A e in Champions League. La squadra di Simone Inzaghi è attesa da 7 partite in 21 giorni, a partire proprio dalla difficile trasferta contro la Roma di Ivan Juric. I nerazzurri in campionato sono secondi in classifica e a -2 dal Napoli capolista.

Roma-Inter sarà arbitrata da Davide Massa e verrà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Analizziamo dunque tutti i temi della sfida dell’Olimpico, con calcio d’inizio fissato per domenica 20 settembre alle 20:45.

