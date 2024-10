“Thuram ha aperto al Psg”: pronta l’OFFERTA ufficiale

La crescita enorme di Marcus Thuram da quando è arrivato all’Inter non sta passando inosservata in giro per l’Europa. Il francese sta diventando sempre più un centravanti moderno e totale, come dimostrano anche i numeri finora totalizzati in stagione: è il capocannoniere della Serie A con 7 gol in 7 partite, a pari merito con Mateo Retegui.

Secondo quanto riporta Calciomercato.it, il numero 9 nerazzurro è il primo obiettivo dei parigini in vista del prossimo calciomercato estivo. La vera novità starebbe nell’apertura da parte di Thuram al Psg: il francese si trasferirebbe a Parigi, ma non ha alcuna intenzione di forzare la cessione visto che a Milano sta benissimo.

Il club di Al-Khelaifi, inoltre, sarebbe già pronto a formulare un’offerta ufficiale all’Inter per la prossima estate. Thuram ha una clausola rescissoria da 85 milioni di euro e se i francesi si presentassero con quella cifra, i nerazzurri non potrebbero opporsi. Dipenderebbe tutto dal giocatore.