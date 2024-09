Calciomercato Inter, via a 20 milioni: il sostituto arriva a ZERO

Con l’ultimo arrivo legato a Tomas Palacios, l’Inter ha completato l’organico che affronterà la stagione 2024/25. Nonostante non fosse previsto nei piani iniziali della dirigenza, il centrale argentino classe 2003 è diventato un obiettivo prioritario nel momento dell’infortunio rimediato con la Nazionale Canadese di Tajon Buchanan.

Dopo l’intervento alla tibia eseguito lo scorso luglio, il recupero dell’esterno procede particolarmente bene. In ogni caso, Simone Inzaghi non lo riavrà a disposizione prima del mese di novembre: da qui la necessità di aggiungere alla rosa un centrale di piede mancino come Palacios, rispendendo Carlos Augusto in corsia di sinistra come vice Dimarco.

Guardando la situazione degli attuali esterni in rosa, l’Inter può dirsi al completo: a destra con la coppia Darmian–Dumfries, a sinistra Dimarco–Carlos Augusto, con Buchanan jolly da poter utilizzare su entrambe le corsie. In ottica futura, però, le cose potrebbero drasticamente cambiare.

Tra un anno, ad esempio, la fascia destra potrebbe essere totalmente rivoluzionata. Darmian, non più giovanissimo, potrebbe essere nuovamente ricollocato a braccetto di difesa. L’italiano è partito fortissimo in questa stagione, ma in un calcio che richiede un enorme dispendio di energie agli esterni come quello di Inzaghi, potrebbe tornare ad arretrare il suo raggio di azione.

Discorso diverso per Dumfries, giunto al suo ultimo anno di contratto con l’Inter. E’ vero che i dialoghi per il rinnovo procedono bene, ma il possibile inserimento di una clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro sul suo contratto potrebbe comunque portarlo via da Milano al termine di questa stagione. A quel punto, Buchanan verrebbe definitivamente dirottato a destra per raccogliere l’eredità dell’olandese.

Un’altra soluzione low cost, oltre a quella interna che porta al canadese, è rappresentata da un possibile parametro zero accostato nelle scorse ore all’Inter. Stiamo parlando di Devyne Rensch, classe 2003 in scadenza nel giugno 2025 con l’Ajax. Esterno olandese, si trova già nel mirino dell’Inter ed è apprezzato soprattutto da Oaktree per la giovane età e gli enormi margini di crescita che ha ancora davanti.