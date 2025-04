Semifinali Champions: l’analisi TOTALE del Barcellona

L’Inter è riuscita a conquistare l’accesso alle semifinali di Champions League, eliminando il Bayern Monaco. I nerazzurri ora dovranno affrontare il Barcellona, rinato in questa stagione sotto la gestione di Hansi Flick.

In attesa della doppia sfida che si giocherà il 30 aprile e il 6 maggio, scopriamo insieme tutti i segreti del Barcellona.

Come gioca il Barcellona

Alla guida del Barcellona dopo la partenza di Xavi, Flick ha abbandonato il tradizionale 4-3-3 per adottare formazioni più flessibili come il 4-2-3-1, ma anche il 3-4-3. Questo cambiamento è figlio anche del nuovo approccio voluto dal tecnico tedesco, più diretto e meno ragionato, con maggiori verticalizzazioni e azioni in campo lungo. In ogni caso, è rimasta la caratteristica tipica del club, ovvero una percentuale di possesso palla molto alta: 63,9% secondo le statistiche di FBref.com.

La formazione tipo del Barcellona

Questa è la formazione tipo del Barcellona, che ha abbandonato lo storico 4-3-3:

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Raphinha; Olmo, Yamal; Lewandowski. Allenatore: Hansi Flick.

Le stelle del Barcellona

Sono diversi i giocatori fondamentali nel Barcellona, ma sono 3 le stelle della squadra blaugrana: il trio di attacco. Robert Lewandoski continua a essere uno dei centravanti più prolifici del mondo, mentre Lamine Yamal sta diventando sempre più dominante, nonostante la giovanissima età. Stagione super anche per Raphinha, che mai prima d’ora aveva avuto numeri così alti in carriera.

Inter-Barcellona, i precedenti

Inter e Barcellona si sono affrontate già 16 volte nella loro storia. I primi 4 precedenti sono in Coppa delle Fiere, tra il 1959 e il 1970: 2 sconfitte 1 pareggio e 1 vittoria per i nerazzurri. In Champions League, invece, i numeri sono nettamente a favore della squadra catalana: 6 sconfitte, 4 pareggi e 2 vittorie interiste.

I 2 successi dell’Inter sono arrivati entrambi a San Siro. La seconda vittoria è del 2022, l’ultima stagione che ha visto le due squadre incrociarsi, con il gol decisivo di Calhanoglu. L’altro trionfo è ancora più storico: il 3-1 in semifinale nel 2010, che spianò la strada all’accesso in finale e alla vittoria del Triplete.