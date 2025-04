La moviola di Inter-Bayern: “Resta il dubbio rigore su Thuram”

Molto probabilmente Inter-Bayern Monaco sarà una partita che i tifosi nerazzurri ricorderanno per molti anni perché è stata una battaglia eccezionale per tutto il pubblico presente a San Siro e non solo. Lautaro Martinez e compagni portano a termine una gara strepitosa ed eliminano i tedeschi dalla Champions League.

Ci sono però alcuni casi da moviola che è bene analizzare a mente fredda. Il principale episodio è quello al 19′ del primo tempo quando Goretzka colpisce Thuram sul piede e lo fa cadere. Secondo l’arbitro questo non è stato calcio di rigore perché si è trattato di un contrasto fortuito e quindi non punibile.

Tuttavia, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, rimangono alcuni dubbi su questa decisione che sarebbe potuta anche essere diversa e portare magari ad un gol dell’Inter già nel primo tempo che avrebbe agevolato il lavoro: “C’è un colpo del tedesco sul piede dell’interista, Vincic e Var considerano tutto casuale ma il dubbio resta e anche la casualità non è così scontata”.