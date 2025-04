L’Inter VOLA nel ranking Uefa: sorpasso in Top 5

Quella di Simone Inzaghi continua ad essere un’Inter da sogno che sta conducendo una cavalcata europea memorabile per tutti i tifosi nerazzurri e che dopo aver eliminato il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League, si appresta ad affrontare per due volte il Barcellona in semifinale nelle prossime settimane.

I nerazzurri grazie a questi due strepitosi risultati contro la corazzata bavarese hanno potuto compiere un bel balzo anche nel ranking UEFA e ora sono tra le prime 5 squadre in Europa. Complice la sconfitta del PSG sul campo dell’Aston Villa (pur non costando l’eliminazione ai francesi), l’Inter ha infatti superato i parigini.

Ora il ranking UEFA vede infatti l’Inter in quinta posizione con 111.750 punti davanti al PSG che è molto vicino a quota 111.000. Nei primi quattro posti della graduatoria troviamo invece: Real Madrid (143.500), Manchester City (137.750), Bayern Monaco (135.250) e Liverpool (125.500). Il Barcellona, prossimo avversario dei nerazzurri è nono con 102.250 punti.