L’Inter ritorna in campo dopo la sosta e ottiene una vittoria preziosa in casa della Roma. All’Olimpico, nell’8a giornata di Serie A, basta il gol di Lautaro Martinez nel secondo tempo a raddrizzare una serata iniziata male, con gli infortuni di Calhanoglu e Acerbi.

I nerazzurri ottengono la terza vittoria consecutiva in Serie A per la prima volta in stagione e, soprattutto, tornano a non subire gol in campionato, come non succedeva da agosto. Andiamo a vedere, dunque, le cinque cose che abbiamo imparato da Roma-Inter 0-1.

