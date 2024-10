Infortunio Zielinski: cambia lo scenario per il rientro

Con l’infortunio di Hakan Calhanoglu nei primi minuti di Roma-Inter, si è complicata ulteriormente la situazione del centrocampo nerazzurro, già vessato dalle assenze di Kristjan Asllani e Piotr Zielinski. Il turco si è sottoposto agli esami strumentali, ma il rientro per la gara contro lo Young Boys, in programma mercoledì sera, appare improbabile.

Tuttavia, come scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbero arrivare delle buone notizie da Zielinski. Il polacco già ieri sembrava stare meglio e non è da escludere che possa essere già a disposizione per la sfida di Berna.

Più cauto il parere di Sky Sport: Zielinski ha lavorato per metà allenamento con il resto del gruppo, ma una decisione definitiva sulla sua partenza con la squadra, prevista per domani, verrà presa solamente in serata.