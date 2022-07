Mercato – Inter, che fare ora in difesa? I piani alternativi a Bremer

La scelta migliore, ovviamente, sarebbe quella di trattenere Skriniar, ora che Bremer è sfumato, rinnovandogli il contratto e cercando un difensore di qualità da affiancargli. Così facendo l'Inter cadrebbe comunque in piedi, rinviando forse il discorso cessione di un big alla prossima stagione, ma rimanendo estremamente competitiva in questa. I nomi circolati nelle ultime settimane sono tanti ma quali sono le strade percorribili ora come ora? Essenzialmente due: Skriniar + 1 oppure due volti nuovi in caso di cessione dello slovacco al PSG. Ecco quindi di seguito tutti i nomi che potrebbero andare a riempire questi slot per soddisfare, almeno parzialmente, Inzaghi.